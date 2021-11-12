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Два российских десантника погибли на полигоне в Белоруссии

Два российских десантника погибли на полигоне в Белоруссии из-за сильного порыва ветра
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Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Два российских десантника погибли в результате несчастного случая на полигоне в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, из-за внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение двух парашютистов-контрактников, у которых была высокая квалификация инструкторов. У погибших погасли купола.

Сообщается, что один из десантников попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют. Однако у него не хватило высоты. В результате оба получили травмы, и врачи не смогли их спасти.

Ранее 12 ноября десантники России и Белоруссии высадились на полигоне «Гожский» в Гродненской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В учениях задействованы российские самолеты Ил-76 и вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После высадки на полигоне совместный тактический десант выполнит условные захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение вражеских диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

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