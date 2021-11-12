Российские и белорусские десантники «найдут» вражеских разведчиков

Тактический десант России и Белоруссии высадился на полигоне «Гожский» для учений

Десантники России и Белоруссии высадились на полигоне «Гожский» в Гродненской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает белорусское министерство обороны.

По их словам, в учениях задействованы российские самолеты Ил-76 и вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После высадки на полигоне совместный тактический десант выполнит условные захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение вражеских диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

По завершению отработки всех задач тактического десанта его участники вернутся в пункты постоянной дислокации. В Минобороны Белоруссии добавили, что учения проводятся в связи с наращиванием военной деятельности вблизи границы республики.

11 ноября сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России отрабатывают имитацию бомбометания на белорусском авиационном полигоне Ружанский.