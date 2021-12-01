Иркутские астрономы-любители засняли самую яркую комету 2021 года

Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) сделало снимок кометы C/2021 A1 Леонарда — возможно, самой яркой кометы 2021 года. Об этом сообщает Irk.ru.

Авторы снимка — астрономы-любители из Иркутска Валерий и Юлия Шевцовы. Они рассказали, что «охотиться» за кометой было сложно, так как она поднимается во второй половине ночи и находится невысоко над горизонтом.

Наблюдение велось 50 минут, фотографы сделали 100 кадров и смонтировали видео. Статичное изображение кометы удалось получить путем сложения семи снимков.

Сейчас она набирает яркость и, по прогнозам, может стать видимой невооружённым глазом. Снимок сделали любители астрономии из Иркутска Валерий и Юлия Шевцовы, сообщает пресс-служба Иркутского планетария и Иркутского регионального астрономического общества.

Комета C/2021 A1 была открыта 3 января 2021 года американским астрономом Грегори Дж. Леонардом на обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, когда она находилась на расстоянии 750 миллионов километров от Солнца. Сейчас комета находится примерно в 140 миллионах километров от Солнца и в 83 миллионах километров от Земли. 12 декабря она окажется на расстоянии 34, 9 миллиона километров от нашей планеты, а 3 января 2022 года — на минимальном расстоянии от Солнца. Предполагается, что после этого ее навсегда выбросит из Солнечной системы. Яркость кометы будет увеличиваться по мере приближения к звезде.