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За убийство кондуктора в Стерлитамаке россиянину дали 20 лет строгого режима

Убийце кондуктора, которого «сдала» родная сестра, осудили на 20 лет строгого режима
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Фото: Globallookpress.com

Россиянину дали 20 лет строгого режима за убийство кондуктора в Стерлитамаке — он ударил женщину ножом в шею на остановке общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» в среду, 1 декабря, сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по республике Башкортостан Евгений Каневский.

По данным следствия, убийство произошло в декабре 2020 года. 23-летний парень в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на остановке спросил у кондуктора, где можно погреться. Со слов самого преступника, женщина ответила ему что-то грубое, тогда он ударил ее за это ножом в шею. Мужчина забрал ее сумку, которую вскоре выбросил — в ней не оказалось ничего полезного. После чего он скрылся с места преступления.

Позже в правоохранительные органы позвонила местная жительница, которая рассказала, что брат сознался ей в этом убийстве. Полиция задержала его, под суд он пошел по двум статьям — за убийство и грабеж.

Подсудимый частично признал вину. Помимо срока в 20 лет строгого режима суд взыскал с преступника два миллиона рублей в пользу родных убитой. Пока что приговор не вступил в законную силу.

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