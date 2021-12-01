Горнолыжный сезон на Красной Поляне откроется раньше запланированного срока

Сочинский курорт Красная Поляна откроет горнолыжный сезон 3 декабря, за неделю до запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе курорта, передает ТАСС.

Изначально планировалось, что сезон стартует в 10-х числах декабря, но дату изменили благодаря погоде.

В первый день лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков «Первый снег», инструкторские службы и прокаты снаряжения. Новая трасса «Восточная» начнет работать после завершения обильных снегопадов, которые позволят сформировать достаточную снежную подложку.

Всего в горнолыжном сезоне 2021-2022 для лыжников и сноубордистов будут доступны 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка. Посетители курорта также смогут покататься в «ватрушках», в упряжках хаски и нартах северных оленей, а также совершить экскурсии в лес на снегоступах.

Ранее россиянам рекомендовали места на Красной Поляне, в которых есть активности для детей всех возрастов. Так, речь идет о комплексе «Галактика», а также курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром». Гости курорта смогут посетить аквапарк, интерактивный детский клуб, боулинг, рестораны, и научить детей кататься на лыжах.