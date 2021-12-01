ВОЗ: за последние семь дней число смертей от коронавируса сократилось на 10 процентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении числа летальных исходов от коронавируса на десять процентов за последние семь дней. Количество заражений в этот же период не сократилось, оставшись на прежнем уровне. Такие данные по смертности и заболеваемости приведены в информационном бюллетене организации, передает ТАСС.

С 22 по 28 ноября COVID-19 был выявлен у 3,8 миллиона человек по всему миру, скончалось свыше 47 тысяч. «Вместе с тем число новых смертей за минувшие семь дней уменьшилось на 10 процентов по сравнению с предшествующей неделей, поступили сообщения о 47,5 тысячи умерших», — отметили в ВОЗ.

На Европу приходится 70 процентов всех зафиксированных случаев заражения и 61 процент смертей, прирост заболеваемости составил 7 процентов, а число летальных исходов сократилось на 2 процента.

Значительный рост заражений отмечен в Африке (на 93 процента) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 24 процента). Существенно сократилась заражаемость на американском континенте (на 24 процента) и в Юго-Восточной Азии (на 11 процентов).

Наибольшее количество заболевших коронавирусом наблюдается за неделю в США (464 800). Далее следуют Германия (406 754), Великобритания (304 374), Россия (239 215) и Франция (190 402). С начала пандемии в мире зарегистрировано 261 435 768 случаев заражения COVID-19 и 5 207 634 летальных исхода.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи (Anthony Fauci) сообщил, что новый штамм коронавируса омикрон выявлен уже в 20 странах мира. По его словам, всего в мире зарегистрировано 226 случаев инфицирования новым видом COVID-19.

