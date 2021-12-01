Холдинг «Медиа1» провел масштабный ребрендинг

Медиахолдинг «Медиа1» провел масштабный ребрендинг и продолжит работу на базе обновленной бренд-платформы и визуальной концепции. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что новый брендинг был разработан совместно с агентством ONY и insights-агентством Signal (part of ONY).

«"Медиа1" — это частный медиабизнес, который активно трансформируется под тренды индустрии и требования как B2C, так и B2B аудитории. Нашей задачей было создать яркий образ, объединяющий все активы, а также сформулировать слоган, отражающий стратегию движения и саму ее суть — смелость, целеустремленность, идеи и результат. "Идеи делают бизнес" — отличная формулировка, которая очень точно отражает настроение, с которым мы движемся вперед», — рассказал гендиректор холдинга Ян Кухальский.

В частности, изменился логотип — он стал стройнее, легче, геометричнее и сбалансированнее. Кроме того, обновился цвет группы: консервативный черный сменил яркий, эффективный и активный красный. Отмечается, что новая визуальная концепция будет не только работать на корпоративном уровне, но и объединит все активы группы.

PR-директор медиагруппы Виктория Образцова подчеркнула, что проведенную работу стоит воспринимать не просто как смену цветов и модернизацию логотипа. «Мы провели проработку бренд-концепции со смыслами, определением ценностей и дальнейшей стратегии развития. Мы разработали стиль, который позволяет заявлять о себе, выделяться и экспериментировать. Нужно время, чтобы привыкнуть к новому образу, но он открывает много возможностей для бренда и его развития», — пояснила она.

Помимо айдентики основного бренда был разработан также и HR-стиль. Он преемственен основной концепции, однако имеет свои акценты: пять геометрических форм стали более мягкими и округлыми, в фокус взята функциональность, а акцент смещен с бренда на людей, их опыт, восприятие и взаимодействие. Кроме того, добавлен дружеский штрих в типографике — никаких заглавных букв в коротких текстах.

«Медиа1» — ведущая российская группа компаний, объединяющая динамично развивающиеся медиа активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Канал Disney», оператора наружной рекламы Gallery и «Выбери Радио». Общий охват аудитории составляет более 100 миллионов человек в месяц.