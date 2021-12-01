В США объяснили мутации омикрон-штамма COVID-19

ЦКПЗ США: мутации омикрон-штамма COVID-19 могут указывать на устойчивость к вакцинам

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США объяснили, что мутации у омикрон-штамма COVID-19 могут указывать на его устойчивость к существующим вакцинам. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении регулятора говорится, что американские власти приняли решение считать омикрон-штамм «вариантом, вызывающим беспокойство», поскольку мутации коронавируса могут указывать на снижение эффективности вакцин от COVID-19 и определенных видов лечения моноклональными антителами.

Также в ЦПКЗ рассказали, что на данный момент случаев заболевания омикрон-штаммом в США не обнаружено.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков напомнил, что у омикрона 14 мутаций, которые он «собрал» у ранее выявленных видов коронавируса, и есть особенные — 21. Три изменения ученые считают самыми опасными.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты Всемирной организации здравоохранения признали его угрозой. По данным ВОЗ, он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.