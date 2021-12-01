Генетики рассказали о трех самых опасных мутациях омикрон-штамма коронавируса

Новый вариант SARS-CoV-2, который назвали омикрон, имеет три особые мутации, расположенные в узловом месте, заявили генетики, пишут «Известия».

По словам ученого кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, вирус прикрепляется к клетке своим «шипом». «Бросает якорь», — отметил он. Омикрон придумал хитрый способ: он подставляет человеческому белку, вернее специальному ферменту-протеазе, свою «отмычку», которую организм «отрезает» химическим способом. Это освобождает вирус «с якоря» и дает ему возможность проникнуть в клетку.

«Фуриновый сайт — это именно то, что вирус подставляет, «отмычка». Так вот, в этом фуриновом сайте появились три новые мутации. Это очень сильное изменение, которое не встречалось в предыдущих вариантах», — рассказал эксперт.

По его словам, исследований нового штамма на данный момент мало, но можно предполагать, что мутации в фуриновом сайте делают новый штамм более заразным.

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков напомнил, что у омикрона 14 мутаций, которые он «собрал» у ранее выявленных видов коронавируса, и есть особенные — 21. Три изменения ученые считают самыми опасными.

Согласно данным швейцарских ученых, опубликованных на сайте Covariants.org, мутация N501Y в сочетании с Q498R открывает «входные ворота» для вируса. Е484Q есть еще в семи вариантах COVID-19 и снижает способность антител нейтрализовать вирус. K417N в сочетании с N501Y способна полностью устранить эффект антител.