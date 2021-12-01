Глава сервиса знакомств Bumble перестала быть миллиардершей

Глава сервиса знакомств Bumble Уитни Вульф Херд перестала быть миллиардершей из-за резкого падение акций компании. По подсчетам Forbes, сейчас состояние 32-летней Херд упало ниже миллиарда долларов и оценивается примерно в 940 миллионов долларов.

В начале ноября Bumble опубликовал отчетность за третий квартал, и после этого акции рухнули на 26 процентов. Компания сообщила о снижении числа пользователей, при этом количество пользователей, которые платят за подписку, снизилось за три месяца с 2,93 до 2,87 миллиона человек. В целом сервис планировал привлечь 87 тысяч новых подписчиков, но реальная цифра составила только 60 тысяч.

Акции компании, которые на пике в феврале стоили 78,89 доллара, к сентябрю уже стоили по 60 долларов, а в ноябре резко упали. Сейчас одна ценная бумага стоит 34,63 доллара.

Причем еще в феврале, когда дейтиговый сервис выходил на IPO, его оценивали в 8,2 миллиарда долларов. Компания продала акции выше ожидаемого ценового диапазона и привлекла более 2 миллиардов долларов инвестиций. Состояние самой Херд выросло до 1,6 миллиарда долларов, и она стала самой молодой женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей капитал.