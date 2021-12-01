Названы причины подорожания новогодних елок

Совладелец сети строительных гипермаркетов Мария Евневич объяснила, почему в России подорожали новогодние елки. По ее словам, это связано с увеличением стоимости их закупок, пишут «Известия».

Предприниматель назвала причинами подорожания елок закупочную цену на них. По ее словам, размер повышения стоимости определяется конкретной розничной сетью. Евневич сообщила, что в ее бизнесе цена закупки выросла от пяти до процентов в зависимости от происхождения дерева, его натуральности или искусственности, а также размера.

Кроме того, елки подорожали из-за высокой стоимости их логистики. При этом импортные также выросли в цене из-за курса валют.

«Цена очень разнится. Елки размером 30 сантиметров будут стоить около 200 рублей, а 4-метровые — 20 с чем-то тысяч. Все зависит от того, натуральная елка или искусственная. Российская натуральная елка будет стоить дешевле, чем австрийская или датская. В крупных городах можно найти елку в любом ценовом сегменте», — заключила Евневич.

Ранее россиян предупредили о подорожании новогодних елок.