Онищенко оценил опасность омикрон-штамма

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости оценил опасность нового омикрон-штамма коронавируса, заявив, что поводов для паники из-за его появления нет.

«Паниковать не надо», — призвал он, подчеркнув, что по данным Всемирной организации здравоохранения, «омикрон» является более заразным, но это происходит со всеми новыми вариантами вируса.

По словам медика, сейчас сказать, что это «что-то такое из ряда вон выходящее, нельзя». «Что касается вирулентности, то есть опасности, пока какой-то новой более тяжелой симптоматики мы, к счастью, не видим», — отметил Онищенко.

Ранее профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо назвал способ борьбы с омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, главный способ предотвратить распространение пандемии — вакцинация.

11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали 24 ноября.