Астраханское озеро стало «Сокровищем России»

Солено озеро Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области стало лауреатом онлайн-конкурса «Сокровища России». Об этом в среду, 1 декабря, сообщает «Российская газета».

Как уточняется, водоем вошел в топ-5 номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт». В частности, озеро отметили за залежи лечебных глин, которые по своему действию и составу схожи с грязями Мертвого моря.

«Мы работаем над тем, чтобы создать в Астрахани индустрию гостеприимства, развивать внутренний и въездной туризм. В мае мы представили Совету Федерации предложения о создании круизного маршрута по Волге от Москвы до Каспия и строительстве круглогодичного санаторно-курортного комплекса "Баскунчак" — уверен, потенциальным туристам это будет интересно», — заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, комментируя результаты конкурса.

В настоящее время на берегу озера уже работает санаторий, где при помощи местных солей и грязей лечат болезни позвоночника и нервной системы, кожные заболевания и астму. Кроме того, начиная с 2020 года сюда начали приезжать на реабилитацию россияне, переболевшие COVID-19.

Конкурс «Сокровища России» проводится ежегодно. Его главной целью является определить самые популярные достопримечательности страны, а также открыть для туристов новые направления.