Замглавы Минюста заявил о создании высокотехнологичных колоний лишения свободы

Заместитель главы Министерства юстиции Всеволод Вуколов заявил, что в России в ближайшее время появятся колонии лишения свободы нового образца — «современные, экономически эффективные и высокотехнологичные учреждения». Об этом в среду, 1 декабря, сообщает «Интерфакс».

Со слов Вуколова, проект заключается в том, чтобы сосредоточить все исправительные учреждения и следственный изолятор в едином центре — учреждении объединенного типа. Пилотный вариант такой колонии создадут в Калужской области.

Предполагается, что в учреждениях такого типа будут лучше условия для проведения свиданий с родственниками, будет упрощена деятельность судов, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций, а процессы управления и допуска в учреждения будут автоматизированы с использованием биометрических данных; правозащитники смогут беспрепятственно мониторить ситуацию в тюрьмах.

При этом Вуколов отметил, что более половины исправительных учреждений находятся в городах, что ведет к распространению тюремной субкультуры, вдобавок большинство объектов нуждается в капитальном ремонте. Поэтому цифровизация — лишь часть программы, так как весь хозяйственный комплекс ФСИН нуждается в комплексной реновации.