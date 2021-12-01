ФРГ и США обсудили меры против России из-за «Северного потока-2»

«Известия»: ФРГ и США обсуждают меры против РФ при использовании энергетики как оружия

Берлин и Вашингтон ведут постоянные контакты по линии ограничительных мер против России в случае использования ею энергетики в качестве оружия. Об этом рассказали «Известиям» в МИД ФРГ.

Так в министерстве прокомментировали публикацию неофициального документа на портале Axios, в котором обсудили обращение посольства ФРГ в Вашингтоне к Конгрессу США, датированное 19 ноября, с просьбой отказаться от санкций против газопровода РФ «Северный поток-2».

«Подлинность документа еще не подтверждена, однако во многом это совпадает с риторикой федерального правительства», — рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Он отметил, что этот документ отчасти является проявлением политики умиротворения.

При этом логичнее документ было бы трактовать как «защиту собственных интересов». «Германия уже давно поддалась давлению США, что противоречит международному праву. И теперь нужно приостановить действия против экспортных гарантий, важных для экономики», — сказал политик.

23 ноября госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США введут санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции незаконными и неправильными, а также подчеркнул, что в Кремле к ним относятся негативно.