Депутат Госдумы пригласил Лукашенко в Крым на годовщину референдума

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в республике в любое время. Однако как почетному гостю ему следует посетить полуостров на восьмую годовщину воссоединения с Россией, сообщает о приглашении РИА Новости.

По словам депутата, приезд главы республики будет символичным для всего мира, «как надо уважать и чтить демократический выбор крымского народа, а не наказывать санкциями и блокадами».

Вместе с тем Шеремет отметил, что Лукашенко не следует обращать внимание на угрозы и шантаж со стороны Украины. «Признание Крыма неизбежно, как бы этому не пытались противиться украинские власти и их западные партнеры», — заключил он.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии признал Крым российским де-факто и де-юре. Кроме того, глава республики высказался по поводу своего визита на полуостров. Поездка туда вместе с президентом России Владимиром Путиным будет означать признание Крыма российской территорией, уточнил белорусский лидер.