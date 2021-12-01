Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Глава белорусского государства также высказался по поводу своего визита на полуостров. По его словам, поездка туда вместе с президентом России Владимиром Путиным будет означать признание Крыма российской территорией.
Начать свой визит Лукашенко планирует с Севастополя. Губернатор города Михаил Развозжаев заявил, что белорусского лидера всегда ждут, с удовольствием покажут ему памятные исторические места, расскажут о реализации новых масштабных проектов, пообещал выйти в море из Балаклавы или от Графской пристани. Он добавил, что в Севастополе хорошо в любое время года.
Полеты в Крым
Лукашенко заявил, что у Белоруссии развязаны руки в вопросе полетов в Крым, компания «Белавиа» начнет совершать рейсы, когда это будет необходимо.
Глава государства напомнил, что на полуострове расположен белорусский санаторий, и республика сумеет доставить туда своих граждан.
С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержанием белорусскими силовиками создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на своей земле, решение посетить полуостров соответствует духу братских отношений между двумя народами.
Аксенов подчеркнул, что визит откроет «колоссальные возможности» в плане развития отношения Белоруссии и Крыма.
Реакция в России
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что заявление Лукашенко о посещении Крыма свидетельствует о соблюдении важнейшего демократического принципа — права на самоопределение, в то время как некоторые западные лидер демонстрируют приверженность демократии лишь на словах.
Депутат Госдумы от Республики Крым Алексей Черняк в беседе с «Радио 1» оценил возможность открытия авиасообщения между республикой и полуостровом. Он отметил, что крымчане и белорусы последние семь лет очень ждали прямых рейсов, и назвал это шагом на сближение Белоруссии и России. По его словам, путешествия в Крым станут удобнее, а товарообмен — проще и доступнее.
Член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью Daily Storm отметил, что заявление Лукашенко можно только приветствовать. По его словам, лучше поздно, чем никогда.
Сенатор указал, что признание полуострова российским пойдет на пользу Белоруссии. Он отметил, что ситуация пойдет другим странам на пользу, чтобы они перестали мыслить двойными стандартами.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. При этом Белоруссия Крым российским не признавала. Ранее Лукашенко заявлял , что готов изменить свою позицию по полуострову только в том случае, если частью России Крым признают и российские олигархи.
В России негативно оценили слова белорусского президента. Так, в Совфеде его высказывание посчитали неуместным, а в Крыму отметили, что белорусскому лидеру не удастся усидеть на двух стульях.