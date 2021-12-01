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Блогерша придумала оригинальный способ привлечь внимание бывшего парня

Пользовательница TikTok устроила фейковую свадьбу, чтобы привлечь внимание бывшего парня
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Кадр: @dieschaklin / TikTok

Пользовательница TikTok под ником @dieschaklin придумала оригинальный способ привлечь внимание бывшего парня. Блогерша устроила фейковую свадьбу и даже наняла фотографа, чтобы запечатлеть «особые моменты», и посмотреть на реакцию своего экс-бойфренда. На ее ролик, опубликованный в TikTok в середине ноября, обратило внимание издание The Mirror.

Автор ролика рассказала, что однажды разыграла свою собственную свадьбу и провела для этого профессиональную фотосессию с «женихом». Девушка призналась, что сделала это в надежде на то, что ее бывший молодой человек отреагирует на снимки и напишет ей. На фотографиях она позировала в белом платье и со свадебным букетом.

«Самое худшее в этой истории это то, что он все-таки увидел фотографии и до сих пор мне не написал», — призналась блогерша. По ее словам, такой способ привлечь парня у нее не сработал.

В комментариях пользователи задались вопросом, зачем экс-бойфренду героини истории писать ей в день свадьбы. «Нужно было выложить фотографии, где он делает тебе предложение, свадьба — это уже слишком поздно», — отметила девушка в комментариях.

Одна из пользовательниц рассказала, что также устроила фейковую свадьбу. Однако, в отличии от автора ролика, она смогла привлечь внимание парня. Молодой человек написал ей и попросил выйти замуж за него.

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