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Решетова оправдалась за свою новую веру

Анастасия Решетова: религия, национальность и гражданство — это совершенно разные вещи
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова оправдалась за свое новое вероисповедание. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

Одна из подписчиц поинтересовалась у 25-летней знаменитости, почему она называется себя русской и при этом соблюдает пост во время священного у мусульман месяца Рамадан. «Люди, запомните, что религия, национальности и гражданство — это разные вещи, которые могут быть скомбинированы совершенно разным образом», — подчеркнула манекенщица.

Помимо этого, в одной из опубликованных сторис Решетова призналась, что гордится своим происхождением. «Неважно, где я живу и на каком языке общаюсь. Моя родина меня вырастила и навсегда останется в моем сердце», — заявила предпринимательница.

О том, что Анастасия Решетова приняла ислам, стало известно из ее Instagram-аккаунта в начале октября. «Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», — пояснила она и отметила, что полностью отказалась от алкоголя и всерьез взялась за изучение Корана.

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