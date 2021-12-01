Предсказано скорое появление полноценной доставки роботами

Аналитики считают, что доставка роботами будет популярной уже в 2022 году

Специалисты полагают, что в 2022 году сегмент роботов ожидает развитие и рост. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты медиа опросили ведущих игроков и экспертов на рынке робототехники. В частности, доктор философии Техасского университета Робин Р. Мерфи (Robin R. Murphy) предсказал, что в 2022 году во многих странах мира появится полноценная доставка продуктов с помощью роботов. По оценке Мерфи, в первый год пандемии коронавируса роботы-дроны быстрее справлялись с доставкой медицинских товаров, чем обычные курьеры. «Это будет захватывающее десятилетие, поскольку промышленные роботы будут переосмыслены в контекст нашей работы и жизни», — согласился с коллегой директор компании Intrinsic Венди Тан Уайт (Wendy Tan White).

Руководитель фирмы Open Robotics Брайан Герки (Brian Gerkey) считает, что скоро в индустрии возникнет проблема взаимодействия между роботами от разных производителей. «Если робот от поставщика A не обменивается данными с роботом от поставщика Б, то конечный пользователь столкнется с проблемой», — отметил Герки, заключив, что это будет мешать популярности роботов как новых вспомогательных машин.

«В 2022 году мы ожидаем коммерциализацию беспилотных автомобилей, а роботы на тротуарах начнут масштабно развертываться в крупных городах», — заявил директор фирмы Serve Robotics Али Кашани (Ali Kashani). По словам специалиста, очень скоро человечество осознает экономическую ценность автономной мобильности.

В середине ноября гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков допустил создание в России полноценного робота-убийцы. По словам Богатикова, проблемой при разработке подобной машины станет «морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа».