В окружении президента Литвы нашли российского шпиона

В литовском парламенте в окружении президента Литвы Гитанаса Науседы нашли российского шпиона. Депутат Миндаугас Линге увидел агента Кремля в президентском советнике Юрате Шовене. Слова законодателя передает Baltnews.

Линге назвал Шовене «российским шпионом» за ее предложение снизить необходимое количество подписей для проведения общенационального референдума в Литве. По мнению депутата, реализация такого послабления плохо повлияет на национальную безопасность страны и сделает ее уязвимой для случайных инициатив.

«Посольство России, наверное, уже радостно отчиталось службам в Кремле о поддержке президента [в инициативе его советника]», — предположил Линге.

Ранее в Литве на шесть лет заключения в тюрьме отправили председателя Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным следователей, он передавал секретные данные Службе внешней разведки России.