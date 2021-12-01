Лукашенко рассказал о просьбе украинских военных к России спасти Крым

В 2014 году украинские военные сами попросили Россию взять Крым под контроль, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, служившие в Крыму украинские военнослужащие опасались размещения там войск НАТО, а потому сами предложили российским коллегам спасти полуостров, взяв его под свое управление.

Лукашенко также добавил, что к тому времени США уже проектировали казармы в Севастополе. «Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам», — заявил он.

Белорусский президент подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путина настоял на «юридическом решении проблемы» и проведении референдума, после которого полуостров и вошел в состав России.

Ранее Лукашенко заявил, что для эффективной защиты от ракетного нападения Белоруссии необходимы российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 или С-500. Он также уточнил, что решение о поставах этих ЗРК примет Путин.