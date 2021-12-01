Лукашенко заявил о необходимости российских ЗРК для защиты страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране для эффективной защиты от ракетного нападения необходимы российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-500. Его слова передает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что белорусские системы ПВО полностью прикрывают границы, но при этом заявил, что российские ЗРК республике тоже нужны. «Чтобы быть эффективным против ракетного нападения, нам надо как раз С-400, а может быть, С-500», — отметил он.

Он добавил, что решение о поставках комплексов примет российский президент Владимир Путин.

В ноябре Александр Лукашенко говорил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер», так как они нужны на западном и южном направлениях.