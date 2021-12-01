Автор «Милых костей» извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование мужчиной

Американская писательница Элис Сиболд извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование Энтони Бродуотером. Ее обращение появилось на сайте Medium.

Мужчину несправедливо обвинили в изнасиловании автора «Милых костей», после чего он провел в тюрьме 16 лет. В ноябре этого года его оправдали.

«Мне больше всего жаль того, что жизнь, которую вы могли прожить, была несправедливо отнята у вас, и я знаю, что никакие извинения не могут изменить то, что случилось с вами. Из тех многих вещей, которые я желаю вам, больше всего я надеюсь, что у вас и вашей семьи будет время и уединение, чтобы исцелиться от этого», — написала Сиболд.

Она добавила, что личность ее насильника, по всей вероятности, никогда не будет раскрыта. В отличие от Бродоутера он не понесет никакого наказания.

Как сообщает BBC News, в 1997 году Сиболд выпустила книгу «Счастливая», в которой рассказала о произошедшем в 1981 году изнасиловании. Спустя несколько месяцев она увидела на улице темнокожего мужчину, который напомнил напавшего на нее преступника, и обратилась в полицию.

С 1982 по 1998 годы Бродуотер провел в тюрьме. После освобождения он оставался в реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Повторное рассмотрение дела в ноябре этого года показало, что он был осужден на основании недостаточных доказательств.