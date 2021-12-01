Пиджак со стрингами за 124 тысячи рублей развеселил россиян

Откровенный дизайн вещи люксового бренда Mugler развеселил русскоговорящих пользователей сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте Modnaya Zheleza.

Речь идет о двубортном пиджаке-боди из шерсти черного цвета, нижняя часть которого выполнена в виде стрингов. Кроме того, вещь оформлена широким вырезом, обнажающим спину модели. На размещенном кадре видно, что девушка надела пиджак на голое тело. Стоимость товара на сайте марки составляет 1690 долларов (124 тысячи рублей).

Комментаторы неоднозначно отнеслись к необычному крою предмета гардероба, о чем принялись высказываться под опубликованной фотографией. «Какой продуманный вариант для домашнего офиса!», «Где они видели такие тела, когда это все уже прекратится», «Для срочного созвона в зуме, когда некогда искать брюки», «На трусах сэкономить можно», «Как же смешно», «Неудобно для россиян», «Ей не холодно?» — писали юзеры.

В ноябре пользователи сети высмеяли нелепый свитер баскетболиста. Кайл Кузма (Kyle Kuzma) появился на публике в оверсайз-свитере Raf Simons ярко-розового цвета с длинными рукавами, которые полностью закрывают его руки. Фанаты сравнили джемпер спортсмена с фотографией губки для душа, а блогерша @lilbaow0w, в свою очередь, сопоставила наряд мужчины со стилем певицы Арианы Гранде.