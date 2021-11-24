Нелепый свитер баскетболиста за 123 тысячи рублей высмеяли в сети

Баскетболист Кайла Кузма стал мемом после появления в джемпере с необычным дизайном

Американский баскетболист Кайл Кузма (Kyle Kuzma) появился на публике в джемпере с необычным дизайном и стал мемом в социальных сетях. Соответствующие посты появились в Twitter и Instagram.

Папарацци запечатлели спортсмена в оверсайз-свитере люксового бренда Raf Simons ярко-розового цвета с длинными рукавами, которые полностью закрывают его руки. Знаменитость также надел белую шапку, черные спортивные брюки и белые кеды Nike. Стоимость описанного джемпера из натуральной шерсти составляет 1659 долларов (около 123 тысяч рублей).

Who did it better? Kyle Kuzma or the pink loofah? pic.twitter.com/gIcSL9G7jI — Mamba Out ✌🏾✌🏾 (@kcjj_04) November 23, 2021

Баскетболист опубликовал фотографию в упомянутой вещи в Instagram, после чего фанаты высмеяли его в комментариях. По их мнению, свитер выглядит нелепо из-за кроя и чересчур длинных рукавов. «Что за странный наряд?», «Ты выглядишь нелепо», «Чувак, что это вообще такое?», «Смеюсь с этого свитера», «Сними этот ужас», — шутили они.

Кроме того, пользователи сети принялись публиковать мемы с участием Кузмы, сравнивая его с персонажами различных фильмов, а также другими знаменитостями и предметами быта. Так, юзер сопоставила свитер мужчины с фотографией губки для душа, блогерша @lilbaow0w, в свою очередь, сравнила наряд спортсмена со стилем певицы Арианы Гранде.

В ноябре хип-хоп-исполнительница Lizzo прошлась по улицам Лос-Анджелеса в костюме Малыша Йоды в честь Хеллоуина и стала мемом в соцсетях. Папарацци сняли поп-исполнительницу в бежевом длинном пальто и светлом парике. Ее образ дополнил зеленый грим, а также длинные уши и ногти.