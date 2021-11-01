Тучная певица в костюме Йоды на улицах города стала мемом в соцсетях

Lizzo выступила на вечеринке в Лос-Анджелесе в образе Малыша Йоды и развеселила фанатов

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, появилась на публике в необычном костюме и развеселила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились в Twitter.

Тучная знаменитость выступила на вечеринке в Лос-Анджелесе, организованной платформой Spotify в честь Хэллоуина, в образе вымышленного персонажа Грогу, или Малыша Йоды, из сериала «Мандалорец». Папарацци засняли поп-исполнительницу в бежевом длинном пальто и светлом парике. Ее образ дополнили зеленый грим, а также длинные уши и ногти.

Поклонников рассмешила одежда Lizzo, и ее снимки быстро стали мемом в соцсетях. «Lizzo в образе Йоды — лучшее, что вы могли бы увидеть», «Почему она выглядит так роскошно? Лучший костюм», «Lizzo в образе Грогу на улицах города — та самая вещь, которая вытащит меня из депрессии», «Эта звезда — просто ходячий мем», «Господи, как же смешно», — высказывались пользователи сети.

Ранее в октябре яркий наряд Виктории Бекхэм также стал мемом в соцсетях. Бизнесвумен посетила телестудию в красном лонгсливе с акцентными вставками на рукавах и брюках прямого кроя желтого цвета. В качестве обуви знаменитость выбрала туфли на каблуках. Ее образ дополнила зеленая сумка, собранные в низкий хвост волосы и нюдовый макияж.