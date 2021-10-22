Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х

Виктория Бекхэм рассказала, что за одежду в стиле 90-х ее бы «заперла полиция моды»

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х годов вопреки просьбе детей. Соответствующее интервью появилось на The Wall Street Journal.

47-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма призналась, что ее дети часто находят фотографии из ее молодости и делают комплименты в адрес ее внешнего вида. «Есть одна фотография папарацци, на которой я захожу в Marks & Spencer в трениках от спортивного костюма, каком-то худи и большом серебристом пуховике. Круз прислал мне это изображение пару недель назад и сказал: "Мама, ты выглядишь так круто, почему бы тебе вновь так не одеваться?" Если бы я так оделась сейчас, меня бы арестовала полиция моды», — поделилась знаменитость.

Дизайнер также отметила, что ее дети оценили фото, на котором она и ее возлюбленный выгуливают собак в мешковатой теплой одежде. «Они сказали, что я выгляжу очень круто», — пояснила Бекхэм.

Помимо этого, звезда вспомнила, как в 1999 году они с мужем пришли на мероприятие модного дома Versace в похожих кожаных нарядах бренда Gucci. По словам Бекхэм, это было очень опрометчивое решение.

Ранее в октябре яркий наряд Виктории Бекхэм стал мемом в соцсетях. Она посетила телестудию в красном лонгсливе с акцентными вставками на рукавах и брюках прямого кроя желтого цвета. В качестве обуви знаменитость выбрала туфли на каблуках. Ее образ дополнила зеленая сумка, собранные в низкий хвост волосы и нюдовый макияж.