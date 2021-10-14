Яркий наряд жены Дэвида Бекхэма стал мемом в соцсетях

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм приняла участие в программе Good Morning America и стала мемом в соцсетях из-за своего наряда. Соответствующие публикации появились в Twitter.

47-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма посетила телестудию в яркой одежде, а именно красном лонгсливе с акцентными вставками на рукавах и брюках прямого кроя желтого цвета. Знаменитость также надела черные туфли на высоком каблуке. Ее образ дополнила зеленая сумка, собранные в низкий хвост волосы и нюдовый макияж.

Victoria Beckham is giving me a Mermaid Man vibes pic.twitter.com/Hy3pit7kBB — Tilín Michelitros (@lacruda666) October 13, 2021

Поклонников развеселил образ предпринимательницы, который вскоре стал поводом для шуток. Так, пользователь сети с никнеймом TheRealDeclanK1 сравнил Бэкхем с Рональдом Макдональдом, а lacruda666 — с Морским Суперменом из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».

В то же время юзеру mainstreetnorth разноцветные вещи дизайнера напомнили Винни Пуха. Блогерша Тесс Тикл (Tess Tickle), в свою очередь, сопоставила фотографию Бекхэм с изображением персонажа Микки Мауса.

В октябре фанатов также напугали изменения, который произошли с внешностью Виктории Бекхэм. По мнению пользователей сети, бизнесвумен увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций. «Виктория меня пугает, когда она говорит, двигаются только ее глаза, потому что лицо застыло из-за уколов», — написал один из комментаторов.