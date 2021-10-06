58-летняя Деми Мур появилась на публике в оголяющем грудь наряде без белья

Американская актриса и манекенщица Деми Мур появилась на публике в откровенном наряде без белья и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

58-летняя знаменитость посетила показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже вместе с дочерью Скаут Уиллис. Так, папарацци запечатлели Мур в объемном черном комбинезоне без рукавов, который оформлен оголяющим грудь сетчатым вырезом. Она дополнила свой образ светло-коричневым бомбером, а также ботинками и сумкой черного цвета.

В свою очередь 30-летняя Уиллис вышла в свет в черном кроп-топе и тонком пальто, широких белых брюках и босоножках на каблуках. В качестве аксессуара она выбрала синюю сумку.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид актрисы в комментариях под снимками. «Этот наряд ужасен», «Отвратительный комбинезон, который демонстрирует ее обвисшую грудь», «Зачем Деми закусывает щеки?», «Я не знаю, что она сделала со своим лицом, но это точно было зря», «Деми хочет выглядеть так же молодо, как и ее дочери. Оголенная грудь является примером того, как она пытается притвориться, что она модная», — высказывались они.

В сентябре Деми Мур поделилась новым фото в бикини. На них она запечатлена в прыжке на белом диване, который расположен на борту яхты. Модель позировала с распущенными волосами в полосатом купальнике и круглых солнцезащитных очках.