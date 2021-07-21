Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала фото топлес

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис опубликовала фото топлес. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-сторис.

На размещенном в сети кадре знаменитость сидит на фоне природы спиной к камере в плавках желтого цвета. На фотографии видно, что на девушке отсутствует верхняя часть купальника, а на спину обильно нанесен солнцезащитный крем. «Сегодня последний день, когда мне 29 лет», — подписала она пост.

Читатели Daily Mail принялись критиковать внешность девушки. «Тебе скоро 30 лет, повзрослей и перестань публиковать подобные фото», «Ты позоришь своих знаменитых родителей», «У нее очень широкая спина, сразу видны гены Брюса Уиллиса», «Чем ты вообще занимаешься? Найди работу или выйди замуж», «Ужасное тело», — писали они.

Ранее в июле 58-летняя Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников. На размещенном в сети снимке знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа возле своих дочерей: 32-летней Румер, Скаут и Таулы. Девушки позируют в таких же купальниках белого, серого и красного цветов. В подписи к публикации Мур отметила, что кампания посвящена любви по отношению к близким людям.