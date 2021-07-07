58-летняя Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников

Американская актриса и манекенщица Деми Мур вместе с дочерьми снялись в рекламной кампании бренда купальников Andie Swim. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 58-летняя знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа возле своих дочерей: 32-летней Румер, 29-летней Скаут и 27-летней Таулы, рожденных в браке с актером Брюсом Уиллисом. Девушки позируют в таких же купальниках белого, серого и красного цветов. В подписи к публикации Мур отметила, что кампания посвящена любви по отношению к близким людям. Пост набрал больше 28 тысяч лайков.

Поклонники восхитились семейным фото актрисы и написали об этом в комментариях. «Сногсшибательная семья», «Как же красиво!», «Ты родила невероятно красивых детей!», «Вау, прекрасные леди! Ты крутая, Деми», «Отлично выглядите!» — высказывались они.

Ранее в июле итальянская актриса и модель Моника Беллуччи с 16-летней дочерью попали на обложку Vogue в платьях с декольте. На фото 56-летняя актриса позирует с юной Девой Кассель, обе в черных атласных платьях бренда Dolce & Gabbana и колготках такого же цвета. Автором съемки выступил известный итальянский фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi).