58-летняя Деми Мур поделилась новым фото в бикини с яхты

Американская актриса и манекенщица Деми Мур поделилась новой фотографией с отдыха и порадовала фанатов. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 58-летняя знаменитость запечатлена в прыжке на белом диване, который расположен на борту яхты. Модель позировала с распущенными волосами в полосатом бикини и круглых солнцезащитных очках. «Последний радостный прыжок перед падением в осень», — подписала она пост, который набрал 149 тысяч лайков.

Подписчики Мур восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией. «Я чувствую твое счастье», «Вау!», «Черт, да ты красотка», «Счастливые девушки самые красивые», «Как всегда шикарна», «Ты выглядишь прекрасно», «Потрясная фигура», «Шикарная женщина», «Замечательный прыжок, Деми», — высказывались поклонники.

В то же время в августе другое откровенное фото Деми Мур вызвало споры в сети. Папарацци засняли актрису на территории виллы в черном купальнике. Так, одни пользователи сети раскритиковали внешний вид звезды, а другие восхитились ее стройностью.

