Фигура 58-летней Деми Мур на фото в бикини вызвала споры в сети

Фигура американской актрисы и манекенщица Деми Мур на откровенных фото с отдыха в Хорватии вызвала споры в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 58-летнюю знаменитость на территории виллы в черном комплекте бикини. На кадрах Мур запечатлена как с собранными, так и с распущенными волосами. Ее образ дополнили солнцезащитные очки. Известно, что она отправилась на курорт в компании друзей.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид актрисы. Одни раскритиковали ее телосложение. «Деми будто отекла, либо у нее вздутие», «Она явно тратит много денег, чтобы улучшить свое тело», «Не вижу в ее фигуре ничего примечательного», «Она квадратная», — писали они.

Другие, напротив, восхитились стройностью звезды. «Она выглядит потрясающе для своего возраста», «Мне 35 лет и я бы убила за такую фигуру!», «Деми сногсшибательна, а ей почти 60!», «Фантастическая внешность для 58 лет», — хвалили поклонники.

В июле 58-летняя Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников. На размещенном в сети снимке знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа возле своих дочерей: 32-летней Румер, Скаут и Таулы. Девушки позируют в таких же купальниках белого, серого и красного цветов. В подписи к публикации Мур отметила, что кампания посвящена любви по отношению к близким людям.