Фигура 58-летней Деми Мур в купальнике восхитила ее фанатов

Американская актриса и манекенщица Деми Мур опубликовала снимок в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

58-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало в бикини черного цвета бренда Andie Swim, чьим амбассадором она является. На размещенном кадре Мур позирует с распущенными волосами в прозрачных очках. При этом на ее лицо не нанесен макияж. Модель также снялась на фоне моря.

«Готовлюсь провести еще один день в раю», — подписала актриса пост, который набрал 138 тысяч лайков. Фанаты восхитились фигурой звезды в комментариях по публикацией. «Как ты можешь быть настолько прекрасной?», «Шикарная женщина», «Идеальная фигура», «Люблю тебя, красотка», — высказывались подписчики.

Ранее в июле Деми Мур вместе с дочерьми снялись в рекламной кампании бренда купальников Andie Swim. На снимке знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа возле своих дочерей: 32-летней Румер, 29-летней Скаут и 27-летней Таулы, рожденных в браке с актером Брюсом Уиллисом.