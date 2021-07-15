Ценности
 
Последние новости
Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников
Ученый оценил идею «вызывать дожди» для спасения от аномальной жары и пожаров
Госдеп США раскрыл подробности телефонного звонка Путина и Керри
В России назвали условие диалога с Украиной о транзите
Российский ученый предрек учащение аномально жарких периодов
На Украине российский Су-57 назвали «с треском проигравшим» американскому F-35
После массовой драки мигрантов в Москве арестовали 42 человека
Россия и США обсудили возможность сотрудничества по мониторингу лесных пожаров
Назван главный просчет Украины в борьбе с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Фигура 58-летней Деми Мур в купальнике восхитила ее фанатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @demimoore
Американская актриса Деми Мур сфотографировалась в зеркало в бикини

Американская актриса и манекенщица Деми Мур опубликовала снимок в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

58-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало в бикини черного цвета бренда Andie Swim, чьим амбассадором она является. На размещенном кадре Мур позирует с распущенными волосами в прозрачных очках. При этом на ее лицо не нанесен макияж. Модель также снялась на фоне моря.

«Готовлюсь провести еще один день в раю», — подписала актриса пост, который набрал 138 тысяч лайков. Фанаты восхитились фигурой звезды в комментариях по публикацией. «Как ты можешь быть настолько прекрасной?», «Шикарная женщина», «Идеальная фигура», «Люблю тебя, красотка», — высказывались подписчики.

Ранее в июле Деми Мур вместе с дочерьми снялись в рекламной кампании бренда купальников Andie Swim. На снимке знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа возле своих дочерей: 32-летней Румер, 29-летней Скаут и 27-летней Таулы, рожденных в браке с актером Брюсом Уиллисом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дочь Брюса Уиллиса призналась в ненависти к себе из-за сходства с отцом
Моника Беллуччи с 16-летней дочерью попали на обложку Vogue в платьях с декольте
58-летняя Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников
Ценности
Ценности00:0228 апреля

Подарок из рая

Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
14:2225 ноября 2020

Российский блогер спародировал Билли Айлиш и погулял по пустому «Авиапарку»

13:35 9 июля

Милонов захотел наказывать за откровенные наряды на улицах Петербурга

12:49 9 июля

Бездомная решила публиковать откровенные фото в соцсети и разбогатела

Ценности00:0122 апреля
Ким Ли

«Вы просто влюбляетесь, и цена не имеет значения»

Как живут наследники самых богатых людей Азии
11:44 9 июля

Бритни Спирс грубо ответила не узнавшим ее на фото поклонникам

10:49 9 июля

Стилист перечислила отталкивающую мужчин одежду

09:28 9 июля

43-летняя Николь Шерзингер снялась в бикини на отдыхе

Ценности00:0219 апреля
Капиталина Большакова

«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»

Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
08:04 9 июля

Кайли Дженнер заподозрили в беременности

04:00 9 июля

Бренд Эмили Ратаковски вызвал споры в сети из-за фото полной модели в бикини

01:00 9 июля

Глюкоза порадовала фанатов снимком в откровенном купальнике

Россия
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
Как Борис Ельцин смешил народ и стал первым мем-президентом России?
 
«Белье высыхает по дороге до сушилки»
 
Все материалы
Мир
Китайские корабли вторглись в акваторию Японии у спорных островов
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Россия предостерегла талибов от нападения на ее союзников
Россия призвала пустить «Талибан» в афганское правительство
Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане.
Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?
Захарова раскритиковала Великобританию за подавление протестов
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине протестующие ветераны-силовики потребовали встречи с министрами
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украина заявила о скором проведении саммита глав «нормандской четверки»
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Белорусского подростка отправили в тюрьму за насилие над охранником в СИЗО
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Силовики после слов Лукашенко устроили массовые обыски у оппозиционеров
Все материалы
Экономика
Европе предсказали торговые войны из-за экологии
Зависимость китайской экономики от иностранных денег рекордно выросла
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Илон Маск рассказал о «безумных трудностях» Tesla
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Британский журнал Euromoney признал Альфа-Банк лучшим банком в России
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Бывший глава Коми Торлопов вышел на свободу условно-досрочно
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Смотрящего за Москвой вора в законе обвинили в двух убийствах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Надругавшемуся над российскими школьницами педофилу вынесли приговор
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
Против российской судьи возбудили дело из-за взятки в 50 тысяч долларов
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Вратарь сборной Италии объяснил отсутствие реакции на победу в финале Евро
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Нурмагомедов назвал ошибку Макгрегора перед боем с Порье
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Президент МОК назвал японцев китайцами
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Самая сексуальная атлетка мира показала фото в узком топе с глубоким декольте
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников назвал опасную ошибку врачей при диагностике последствий коронавируса
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Pornhub расскажет пользователям об эротическом искусстве
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
«Связанные с Россией хакеры» внезапно исчезли из даркнета
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Россиян начали обманывать с помощью оборонной промышленности
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала способ сделать привычные блюда более полезными для фигуры
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Диетолог раскрыл способ выбрать качественную питьевую воду
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Две пьяные девушки ночью влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
116-килограммовая женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все материалы
Китайские автомобили подорожали в России
Суперкары, рестомоды и классика: гид «Мотора» по Фестивалю скорости в Гудвуде
Самые-самые участники самой крутой выставки
Kia рассекретила обновленное семейство Ceed
Такая разная вседорожность: Volvo V60 Cross Country и Infiniti QX50
Выясняем, может ли универсал заменить кроссовер
Porsche 911 Turbo S превратили в «дакаровский» внедорожник
Забытые концепты: 20 лет кроссоверу BMW X Coupe
Как мог выглядеть X4, если бы маркетологи не разбрасывались словом «купе»
В России подорожали самые популярные Infiniti
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
Во Владивостоке открылась выставка «Средневековые крепости Приморья»
В заказнике Алтайского края презентовали особо охраняемые природные территории
Школьницу из Челябинска номинировали на звание «Блогер года»
Во Владивостоке провели экскурсию по набережной для 60 тысяч человек
В Крыму создали карту с обозначением мест НЛО и кладов
Все материалы