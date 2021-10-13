Внешность жены Дэвида Бекхэма напугала ее фанатов

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм стала участницей программы Good Morning America и удивила поклонников внешним видом. Соответствующие посты появились в Twitter.

47-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма посетила телестудию в ярком наряде, который состоял из красного лонгслива с акцентными вставками на рукавах и брюк прямого кроя желтого цвета. В качестве обуви знаменитость выбрала туфли на каблуках. Ее образ дополнила зеленая сумка, собранные в низкий хвост волосы и нюдовый макияж.

Victoria Beckham is giving me a Mermaid Man vibes pic.twitter.com/Hy3pit7kBB — Tilín Michelitros (@lacruda666) October 13, 2021

Поклонников напугали изменения, которые произошли с внешностью Бекхэм, о чем они принялись писать в постах в социальных сетях. Так, по мнению фанатов, предпринимательница увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций.

«Ее губы выглядят просто ужасно, зачем женщины делают это с собой?», «Виктория меня пугает, когда она говорит, двигаются только ее глаза, потому что лицо застыло из-за уколов», «Что она сделала со своим лицом?», «Виктория, накажите своего пластического хирурга», «Люблю Викторию, но то, что она сделала с губами — просто отвратительно», — высказывались юзеры.

Ранее в июле Дэвид Бекхэм покрасил волосы назло сыновьям. Спортсмен опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе со своими детьми: Крузом и Ромео. На размещенных кадрах видно, что мужчина покрасил волосы в светлый цвет, в то время как Ромео также стал блондином, а Круз изменил оттенок прически на ярко-розовый.