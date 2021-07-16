Дэвид Бекхэм покрасил волосы назло сыновьям

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм изменил внешность назло сыновьям и пошутил над ними в соцсети. Соответствующий снимок и комментарий появились в его Instagram-аккаунте.

46-летний футболист поделился фотографией, на которой он запечатлен вместе со своими детьми: 16-летним Крузом и 18-летним Ромео. На размещенных кадрах видно, что Бекхэм-старший покрасил волосы в светлый цвет, в то время как Ромео также стал блондином, а Круз изменил оттенок прически на ярко-розовый.

«Иногда парням надо напоминать, кто впервые так покрасился еще в 90-х, но по их лицу видно, что они не очень рады этому факту», — пошутил футболист в описании к посту, который меньше чем за день набрал миллион лайков.

Подписчиков рассмешила публикация знаменитости, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Правильно, что напомнил им, кто тут папа», «Мальчики явно не рады такому звездному отцу — это очень смешно», «Покраситься назло сыновьям — так может только Бекхэм», «Смеюсь с их лиц», «Ты лучший», — высказывались поклонники спортсмена.

В июне телеведущая Ольга Бузова показала новую прическу и разочаровала фанатов. 35-летняя знаменитость вновь стала блондинкой, а также нарастила волосы. Фанатам не понравилась новая прическа звезды и они принялись высказывать свое мнение под публикацией.