18-летнего сына Бэкхема заметили в автомобиле Maserati за миллионы рублей

Ромео, сын бывшего футболиста Дэвида Бэкхема и дизайнера Виктории Бэкхем, проехался в роскошном автомобиле по улицам Лондона и привлек внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци заметили 18-летнего парня за рулем черной машины модели Levante итальянской компании Maserati. Он был одет в оверсайз-футболку, широкие джинсы на шнуровке и белые кеды. Бэкхем дополнил свой образ бейсболкой и серебряной цепью. Согласно материалу, парень направлялся на встречу с другом, певцом Харви Ли, более известным как HRVY.

По информации издания, Maserati Levante оснащен 3-литровым двигателем V6 мощностью 345 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и салоном из натуральной кожи. Стоимость транспортного средства варьируется в зависимости от его комплектации с 65 до 125 тысяч фунтов стерлингов (с 6,5 до 12,5 миллиона рублей).

В январе Бэкхем с женой Викторией раскрыли идею содержимого для нового погреба в своем доме. Супружеская пара подала заявку на расширение подземного помещения площадью 81 квадратный метр до 117,5 квадратного метра. Такое пространство будет значительно больше, чем средний размер нового дома с тремя спальнями в Великобритании.

Ромео Бэкхем — один из четверых детей бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бэкхема и его супруги, дизайнера и певицы Виктории Бэкхем. Молодой человек является профессиональным теннисистом, а также занимается модельной карьерой. Например, он стал участником рекламной кампании Burberry, а также снимался для обложки журнала Vogue.