Бэкхем с женой раскрыли идею содержимого для нового погреба в своем доме

Фото: face to face / Globallookpress.com

Бывший футболист Дэвид Бэкхем и его жена, дизайнер Виктория Бэкхем, построят винный погреб, в котором будут храниться семь тысяч бутылок. Об их идее сообщает Daily Mail.

По информации издания, супруги подали заявку на расширение подземного помещения площадью 81 квадратный метр до 117,5 квадратного метра. Согласно отчету Royal Institute of British Architects 2011 The Case for Space Report, такое пространство будет значительно больше, чем средний размер нового дома с тремя спальнями в Великобритании. Предполагается, что погреб будет соединен подземным переходом с домом семьи, стоимость которого составляет шесть миллионов фунтов стерлингов (600 миллионов рублей).

В заявлении на расширение площади сказано: «Предлагаемые изменения — лишь некоторые корректировки в расположении дверей, окон, потолочных светильников и дымоходов гаражного флигеля. Поправки носят незначительный характер, не затрагивают соседние объекты недвижимости и не оказывают никакого влияния на постройки, расположенные поблизости».

Бэкхемам предоставили три года на разработку плана, который, помимо всего перечисленного, включает в себя расширение гаража, чтобы у супругов появилась возможность вместить туда на четыре автомобиля больше.

В ноябре 2020 года Виктория Бэкхем подняла мужа на смех за нелепую обувь. На размещенном снимке Дэвид Бэкхем рядом с женой позирует в сером пиджаке, белой рубашке, коричневых джинсах и больших кожаных сапогах с широким голенищем и потертостями. Певица опубликовала в сторис картинку, на которой сравнила футболиста с злодеем Гастоном из «Красавицы и чудовища», отметив схожесть их ботинок. «Гастон хочет вернуть свою обувь!» — посмеялась она.