Жена подняла Бэкхема на смех за нелепую обувь

Британская певица и дизайнер Виктория Бэкхем засмеяла мужа за нелепые ботинки, похожие на обувь знаменитого диснеевского злодея Гастона из мультфильма «Красавица и чудовище». Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 45-летний футболист Дэвид Бэкхем рядом с женой позирует в сером пиджаке, белой рубашке, коричневых джинсах и больших кожаных сапогах с широким голенищем и потертостями. Певица в свою очередь одета в оранжевый свитер с синими рукавами и высоким воротником, а также в прямые джинсы, выполненные в технике пэтчворк.

В комментариях под фотографией пользователи соцсети тоже начали шутить по поводу размера сапог Бэкхема. «Дэвид, звонил Голиаф, просил вернуть ему ботинки», «Мне кажется, ты по ошибке надел обувь Хагрида!», «Сапоги Гулливера», — писали они.

После этого певица опубликовала в сторис картинку, на которой сравнила мужа с злодеем Гастоном из «Красавицы и чудовища», отметив схожесть их ботинок. «Гастон хочет вернуть свою обувь!» — посмеялась Бэкхем.

В августе певицу Дуа Липу подняли на смех в сети за нелепые джинсы. На размещенных кадрах 24-летняя знаменитость запечатлена в серых джинсах свободного кроя бренда Juliet Johnstone с многочисленными рисунками, среди которых птица и цветы на бедрах, а также крупная бабочка на ягодицах. Пользователи сети высмеяли внешний вид знаменитости, назвав ее стиль «ужасным».