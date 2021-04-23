Ким Кардашьян уличили в копировании нарядов Виктории Бэкхем из 90-х

Журналисты уличили американскую телезвезду Ким Кардашьян в копировании нарядов британской певицы и бизнесвумен Виктории Бэкхем. Материал появился на The Sun.

Как сообщает издание, предпринимательница неоднократно повторяла образы, в которых Бэкхем появлялась на публике в 1990-х годах. По словам самой Кардашьян, с подросткового возраста она была фанаткой музыкальной группы Spice Girls,в которой участвовала жена футболиста Дэвида Бэкхема.

Так, например, телезвезда снялась в рекламе собственных духов Hearts в комбинезоне, ткань которого напоминает блестящую фольгу. Отмечается, что в нарядах, сшитых из похожего материала, Бэкхем не раз выходила на сцену. Кроме того, Кардашьян скопировала образ бизнесвумен 1998 года, а именно — вышла в свет в белом классическом костюме модного дома Dior.

Помимо этого, папарацци неоднократно снимали американку в одежде красного цвета: в 90-х годах прошлого века Бэкхем часто приобретала вещи упомянутого оттенка. Вдобавок Кардашьян переняла у жены спортсмена любовь к платьям в бельевом стиле. Например, телезвезда пришла на свадьбу рэпера Chance в шелковом платье люксового бренда Versace.

Согласно материалу, Кардашьян также выходила в свет в одежде с анималистичным принтом — в нарядах похожей расцветки, чаще всего леопардовой, Бэкхем часто появлялась на публичных мероприятиях в 1990-х годах.

Ранее в марте Анастасия Решетова обвинила Ким Кардашьян в плагиате. Решетова разместила в сторис коллаж, на котором она позирует в длинных сапогах и объемной куртке с камуфляжным принтом, а также белом топе и черном корсете. На втором кадре запечатлена Кардашьян в платье и обуви с таким же рисунком.