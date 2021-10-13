Тучная певица появилась на публике в прозрачном платье без нижнего белья и обуви

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике в сети. Комментарии к снимкам папарацци публикует Daily Mail.

Фотографы засняли тучную исполнительницу на улицах Лос-Анджелеса, когда она направлялась на вечеринку в честь 29-го дня рождения рэперши Cardi B. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в прозрачном платье-кольчуге фиолетового цвета, при этом на ней нет нижнего белья и обуви. Ее образ дополнили заколки в виде бабочек и нюдовый макияж.

Читатели издания не оценили наряд Lizzo, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под кадрами. «Продвигать идеи бодипозитива — это круто, но необязательно ходить голой», «Lizzo, кто тебе сказал, что это красивый образ?», «У меня просто нет слов», «Если честно — это просто отвратительно», «Привлекает внимание всеми способами», — высказывались юзеры.

Ранее в мае Lizzo в облегающем коротком наряде на улице вызвала отвращение в сети. Ее сфотографировали во время прогулки в лиловом облегающем мини-платье и белых босоножках на каблуках. «Ей следует носить одежду своего размера», — упрекнул знаменитость один из пользователей сети.