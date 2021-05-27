Тучная певица прошлась по улицам в полупрозрачном наряде и была обругана в сети

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю исполнительницу в облегающем черном комбинезоне из полупрозрачного материала, через которое просвечивались ее тело и нижнее белье. На кадрах видно, что наряд бренда The Truth Hurts оформлен длинными полосками ткани, которые спадают на землю. Свой образ звезда дополнила длинными серебристыми серьгами и босоножками на каблуках.

Читатели издания раскритиковали чересчур вульгарный, по их мнению, костюм певицы. «Мне кажется, кто-то забыл одеться», «Извините, но любая женщина, которая так одевается, вне независимо от размера, просто дрянная, а не сексуальная», «Мерзко», «Она часто носит вульгарную одежду», «Постыдилась бы немного. Почему люди думают, что мы хотим видеть их тела?» — негодовали они.

Ранее в мае Lizzo в облегающем коротком наряде на улице вызвала отвращение в сети. Ее засняли во время прогулки в лиловом облегающем мини-платье и белых босоножках на каблуках. «Ей следует носить одежду своего размера», — упрекнули знаменитость в комментариях.