Мужчина снялся в откровенном образе Меган Фокс в честь Хеллоуина

Парижский дизайнер Людовик де Сен-Сернен (Ludovic de Saint Sernin) повторил откровенный образ актрисы Меган Фокс, в котором она посетила премию MTV Video Music Awards в сентябре. Фотографии появились в его Instagram-аккаунте.

Основатель одноименного бренда Ludovic de Saint Sernin показал, что в честь Хеллоуина нарядился в бежевые трусы и блестящее платье длины макси из прозрачной ткани, которое полностью оголяет его тело. Образ модельера дополнил темный парик с укладкой в виде мокрых волос и нюдовый макияж. Он также показал фанатам ногти, накрашенные цветным лаком.

«Меган Фокс, надеюсь, я заставил тебя гордиться собой! Все для тебя. Счастливого Хеллоуина», — подписал мужчина пост, который набрал 15 тысяч лайков. В описании к публикации он также отметил, что креативный директор марки Mugler Кейси Кэдуолладер (Casey Cadwallader) отправил ему оригинальное платье, которое Фокс надевала на премию MTV.

Подписчики восхитились внешним видом Сен-Сернена в комментариях под снимками: «Огонь!», «Просто лучший», «Красавец», «Как ты до этого додумался?», «Вау!», «Не перестаю восхищаться», «Какая оригинальность, просто класс!»

В ноябре тучная певица Lizzo прошлась по улицам Лос-Анджелесе в костюме Малыша Йоды в честь Хеллоуина и стала мемом в соцсетях. Папарацци сняли поп-исполнительницу в бежевом длинном пальто и светлом парике. Ее образ дополнили зеленый грим, а также длинные уши и ногти.