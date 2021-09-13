Меган Фокс появилась на премии MTV в прозрачном платье

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс посетила музыкальную премию MTV Video Music Awards в откровенном образе. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Папарацци запечатлели знаменитость вместе с ее возлюбленным, музыкантом Колсоном Бейкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Манекенщица появилась на мероприятии в блестящих трусах-стрингах и платье длины макси из прозрачной ткани люксового бренда Mugler, которое полностью оголяло ее тело.

Образ Фокс дополнили серебристые босоножки на высоком каблуке марки Jimmy Chоо и прическа, уложенная с эффектом мокрых волос. При этом на лицо модели был нанесен нюдовый макияж, который выполнила визажист Эш Холм (Ash Holm). В то же время стилистом выступила Мейв Рейли (Maeve Reilly).

Парень Фокс в качестве наряда выбрал классический блестящий костюм модного дома Dolce & Gabanna красного цвета. Известно, что рэпер получил на премии награду за лучший клип в жанре альтернативной музыки.

Ранее, в августе, Меган Фокс вышла в свет в расстегнутом кардигане на голое тело. Манекенщицу сфотографировали на улице в кардигане бренда Jacquemus, который она надела без бюстгальтера, и прямой юбке длины макси той же марки. На размещенных кадрах актриса держала в руках небольшую сумку Mietes.