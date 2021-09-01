Оголяющая грудь одежда Меган Фокс привлекла внимание папарацци

Американская актриса Меган Фокс вышла в свет в боди с вырезом в области живота

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс появилась на публике в откровенной одежде и привлекла внимание фотографов. Фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 35-летнюю знаменитость на улицах Лос-Анджелеса в боди ярко-зеленого цвета с вырезом в области живота, который оголял ее грудь. На снимке Фокс держит в руках сумку-багет в тон топа. Модель также надела джинсы прямого кроя с завышенной талией и объемную куртку. В качестве обуви она выбрала босоножки со стразами на каблуке.

Читатели издания не оценили образ актрисы, о чем принялись писать в комментариях под размещенными кадрами. «Она решила надеть купальнике Бората?», «Кто нарядил эту прекрасную женщину в такие ужасные вещи?», «О боже, нет», «Почему Фокс вдруг начала носить вещи проституток?», «Дешевые тряпки», «Отвратительный наряд», — высказывались пользователи сети.

Ранее в августе Меган Фокс вышла в свет в расстегнутом кардигане на голое тело. Звезду запечатлели в кардигане бренда Jacquemus, который она надела без бюстгальтера, и прямой юбке длины макси той же марки. Свой образ она дополнила небольшой сумкой Mietes.