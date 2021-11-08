Джастин Бибер выступил на концерте в косынке и стал мемом в соцсетях

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер рассмешил фанатов своим внешним видом во время концерта в Юте и стал мемом в соцсетях. Соответствующие фото и комментарии появились в Twitter.

На размещенных в сети кадрах 27-летний певец запечатлен на сцене в серой футболке бренда Balenciaga и широких голубых джинсах с большим количеством объемных карманов на штанинах. Его образ дополнили бусы из белого жемчуга, черные солнцезащитные очки и атласная косынка с цветочным принтом, завязанная на подбородке.

Пользователей сети рассмешил образ знаменитости, который он выбрал для выступления, и они начали создавать мемы с его фотографиями. Так, юзерша с никнеймом @bizzlehft опубликовала коллаж, на котором разместила снимок Бибера рядом с изображением золушки из одноименного мультфильма студии Disney, на голове которой также повязан платок.

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Юзерша @dieinjinsarms, в свою очередь, поделилась мемом, на котором сравнила исполнителя с героиней российского мультипликационного сериала «Маша и Медведь» Машей. Кроме того, она разместила фотографию звезды в костюме медведя и пошутила, что он является воплощением сразу двух персонажей мультфильма.

Кроме того, комментаторы принялись обсуждать необычный аксессуар Бибера в многочисленных постах в соцсетях. «Мне нравится бабуля Джастин», «Боже, за что», «Он что, поддерживает мусульман? Не понимаю, зачем ему хиджаб», «Это очень забавно», «Довольно мило выглядит», — писали они.

В мае Джастин Бибер сбрил волосы из-за обвинений в оскорблении целой расы. Певец поделился в Instagram селфи, на котором он запечатлен с новой прической вместе со своей супругой, супермоделью Хейли Бибер. Журналисты связывали смену имиджа Бибера с обвинением в культурной апроприации из-за того, что в течение месяца он ходил с дредами.