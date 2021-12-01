На Украине заочно осудят замглавкома Тихоокеанским флотом России

Созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» решила заочно осудить вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

Березовскому, чье имя не упоминается в заявлении, инкриминируют «государственную измену» и «создание и руководство преступной организацией». Так, в сообщении говорится, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта так называемого дела на должность командующего ВМС страны.

Однако сразу после своего назначения замглавком «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ», отказываясь выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

Как считают в так называемой прокуратуре, такие действия и решения привели к «проведению подрывной деятельности против Украины».

В апреле 2014-го президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым бывший главком ВМС Украины Денис Березовский был утвержден в должности заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ России. Березовский, назначенный на эту должность 1 марта 2014 года, на следующий день после назначения перешел на сторону пророссийских сил Крыма и был назначен командующим вновь созданными ВМС Автономной Республики Крым. 24 марта приказом министра обороны России Сергея Шойгу Березовский был назначен исполняющим обязанности заместителя командующего Черноморским флотом.