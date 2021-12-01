Самая красивая девушка Татарстана рассказала о личной жизни

Участница «Мисс Вселенная» от России Арабова: у меня нет личной жизни, на это нет времени

Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова, в том же году признанная самой красивой девушкой Татарстана, рассказала о своем долгом модельном пути к конкурсу «Мисс Вселенная — 2021». Девушка дала интервью KP.RU после того, как ее решили отправить представлять Россию на международном смотре красавиц.

Уроженка Казани сообщила журналистам, что была участницей разнообразных конкурсов красоты с восьми лет и могла только мечтать о поездке на конкурс «Мисс Вселенная». Девушка выросла в многодетной многонациональной семье: ее мать — татарка, работающая администратором в службе клининга, а отец — азербайджанец, владелец придорожного кафе за городом. Денег в семье было немного, и с помощью конкурсов красоты девушка надеялась подзаработать и получить шанс на лучшую жизнь. Арабова признается, что мать всегда поддерживала ее стремления, и победу в конкурсе она хотела бы посвятить именно ей.

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В конкурсе «Мисс Россия» девушка выиграла грант на обучение в любом вузе страны и поступила на юридический факультет Финансового Университета при Правительстве РФ. При этом она продолжает заочно учиться на специалиста по рекламе в Казанском Государственном Энергетическом Университете. Арабова увлекается стендапом и играет за университетскую команду в КВН. По ее словам, у нее нет личной жизни, потому что на это нет времени. Последние несколько месяцев королева красоты посвятила подготовке к конкурсу: с девяти утра и до обеда практиковала дефиле, затем занималась английским, после — искусством макияжа, причесок и стиля. В таком темпе девушка успевает только поесть: с утра что-нибудь сладкое, днем — суп и салат, а на ночь может выпить кефир.

Меня, кстати, никто не взвешивает, не замеряет, не заставляет сидеть на диете. Все это на конкурсах уже давно никому не важно, смотрят не на цифры, а на внешний вид. Ну а главное — твоя харизма Ралина Арабова Участница конкурса «Мисс Вселенная — 2021» от России

Главная мечта Арабовой — открыть школу искусств для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Она отметила, что сама в детстве ходила в музыкальную школу по классу флейты и занималась плаванием, но знала, что для этого ее мать сильно экономила на себе. Своим идеалом девушка называет певицу и актрису Селену Гомес, которая занимается творчеством, несмотря на серьезную болезнь.

22-летняя Арабова изначально не должна была отправиться на конкурс: обычно Россию представляет обладательница титула «Мисс Россия». Однако в 2020-м и 2021-м национальный конкурс не проводился, а «Мисс Россия — 2019» Алина Санько уже приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная — 2020» и не смогла пройти в финал. Так как нельзя второй раз подряд отправлять ту же конкурсантку, выбор пал на Арабову, вторую вице-мисс страны.