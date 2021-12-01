Владимир Табак возглавил АНО «Диалог»

Владимир Табак, ранее занимавший должность заместителя гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», стал новым гендиректором данных организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 декабря.

«Я благодарен наблюдательным советам обеих организаций и Алексею Гореславскому за доверие. Для меня и команды "Диалога" — это не компания, в которую мы пришли работать, это компания, которую мы вместе создавали, поэтому я всегда буду максимально вовлечен и небезразличен. Государство доверяет нам важные процессы — стать связующим звеном между ним и обществом с помощью новых технологий, — и мы чувствуем большую ответственность», — заявил Табак, добавив, что у него много планов на новой должности.

В свою очередь Алексей Гореславский, ранее возглавлявший АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» и с 1 декабря приступивший к работе на посту гендиректора «Института развития интернета» (ИРИ), поздравил Табака с назначением и отметил его большой вклад в развитие организаций. Он также поблагодарил всех сотрудников «Диалог» и «Диалог Регионы» за высокие результаты, которых они добились за последний год, в том числе за открытие федеральной сети Центров управления регионами (ЦУР).

Владимир Табак, работая в АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», в частности, руководил Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом. До этого, в 2018-2019 годах он возглавлял Ситуационный центр при управлении общественных проектов администрации президента.

АНО «Диалог» — всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом, учрежденный в 2019 году. Для реализации поручения президента России Владимира Путина «Диалогом» в июле 2020 года зарегистрирована автономная некоммерческая организация по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы», цель которой состоит в создании и обеспечении функционирования в субъектах Российской Федерации Центров управления регионами (ЦУР).